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МеталлЭнергоХолдинг

НАША ПРОДУКЦИЯ

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Алюминиевый прокат

 

Асбестоцемент

 

Бронзовый прокат

 

Буровое оборудование

 

Графит

 

Дорожные ограждения, комплектующие

 

Заземление

 

Запорная арматура

 

Кабели, провода

 

Канат стальной

 

Комплектующие товары

 

Конструкционные и инструментальные стали

 

Лигатуры и сплавы

 

Листовой прокат

 

Магнитно-мягкие сплавы

 

Магнитно-твердые сплавы

 

Металлы и сплавы

 

Метизы

 

Модульные здания

 

Нержавеющие стали

 

Нестандартное стальное оборудование

 

Плита металлическая

 

Порошок металлический

 

Прецизионные сплавы

 

Проволока

 

Резервуары и емкости стальные

 

Рессорно-пружинные стали

 

Сетка металлическая

 

Сортовой прокат

 

Специальные стали и сплавы

 

Титановый прокат

 

Труба с резьбой

 

Услуги

 

Фасонный прокат

 

Чугунная продукция

 

Шарикоподшипниковые стали

 

Электроды

 

Элементы трубопровода

 

Круглый прокат

 

Полосовой прокат

 

Трубный прокат

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НОВОСТИ И СТАТЬИ

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МЕТАЛЛЭНЕРГОХОЛДИНГ —
НАДЕЖНЫЙ И ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ПОСТАВЩИК МЕТАЛЛОПРОКАТА

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Компания «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает широкий ассортимент цветного и черного металлопроката по ценам от производителей. На наших металлобазах вы сможете купить металлопрокат, наиболее востребованный в промышленности и строительстве с нужными для решения ваших задач характеристиками и типоразмером. Ниже можно подробней ознакомиться с нашим предложением.

ВЫСШИЙ
СЕРВИС ПОСТАВКИ
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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Доставка металлопроката
авто и ж/д транспортом

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Производство закладных деталей, Фундаментные болты

Производство закладных деталей,
Фундаментные болты

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Доставка в любой речной порт России

Доставка в любой речной
порт России

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Производство отводов, тройников, переходов

Производство отводов, тройников, переходов

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Резка, обработка
металлопроката

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Производство сетки, балки сварной, швеллер гнутый, ПВЛ

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475

ТЫС. ТОНН
МЕТАЛЛОПРОКАТА
В 2017 ГОДУ

12

ФИЛИАЛОВ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
В 2018 ГОДУ

10

ЛЕТ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ В
МЕТАЛЛОПРОКАТЕ