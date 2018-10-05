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Закладными деталями называют металлические изделия, которые применяются для крепления и фиксации элементов. Внешне это, как правило, прямоугольные пластины с...Подробнее
Для обустройства систем коммуникаций в настоящее время применяется большое количество изделий. Подобные детали могут быть металлическими или пластиковыми. Они...Подробнее
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Извечным врагом металла являлась ржавчина, способная со временем превратить в негодную груду металлолома любые изделия, конструкции и даже сооружения...Подробнее